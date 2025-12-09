Modica – Archiviata la brutta prestazione costata una pesante sconfitta sul campo della JV Gioia del Colle, l‘Avimec Modica da questa mattina è a lavoro per iniziare a preparare la delicata sfida casalinga di domenica prossima, che per l’ottava giornata del campionato di serie A3, vedrà i biancoazzurri di coach Enzo Distefano impegnati al “PalaRizza” con il Terni Volley Academy.

La prestazione di Gioia del Colle del sestetto modicano ha fatto registrare un passo indietro rispetto a quella fornita a Sabaudia e questo riapre tanti interrogativi che in parte erano stati cancellati dopo i tre punti ottenuti in terra Pontina.

La situazione di classifica dei ragazzi di coach Enzo Distefano non è semplice, ma visto che siamo quasi al giro di boa del campionato, adesso, se si vuole continuare a inseguire gli obiettivi fissati a inizio stagione, non ci sono più margini di errore e tutto il roster deve cambiare atteggiamento per non deludere le aspettative che la società ha riposto in loro.

Ad analizzare la partita di Gioia del Colle e parlare dell’immediato futuro della sua squadra in vista della sfida con Terni è come sempre coach Distefano:

“L’atteggiamento avuto a Gioia del Colle – spiega il tecnico dell’Avimec – è stato sicuramente complice di una brutta giornata per noi, di fronte a un avversario rinvigorito dalla presenza in campo del nuovo opposto Sabbi e del ritrovato Longo in cabina di regia che, chiamato a sostituire lo squalificato Paris ha fatto girare la magistralmente la sua squadra. Noi, invece, non siamo riusciti a reagire al loro dominio, peccando parecchio soprattutto in attacco e a muro. Ancora una volta, non siamo riusciti a sfruttare quelle poche occasioni create e le nostre bocche di fuoco a differenza di Sabaudia non hanno saputo fare breccia nella difesa pugliese.

Soprattutto il terzo set – continua – sicuramente lascerà non pochi strascichi nel nostro morale, ma in questo sport non si può stare troppo a lungo a piangersi addosso. Domenica, ci aspetta la gara casalinga con Terni in cui per forza di cose dobbiamo riscattarci, per dimostrare a noi stessi quanto valiamo e soprattutto per dare respiro alla nostra classifica. In settimana – conclude Enzo Distefano – incontrerò squadra e società per chiarire alcuni aspetti che, da oggi in poi devono per forza di cose cambiare in meglio. È inutile fare drammi, perchè tutti sapevamo il valore di Gioia del Colle e in generale il livello che il girone Blu sta esprimendo di partita in partita. I nostri obiettivi nell’immediato sono cambiati, ma noi dobbiamo ritrovare sempre di più la nostra identità che a oggi, purtroppo, stenta a venire fuori”.