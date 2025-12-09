Modica – Dallo scorso 6 settembre, presso l’ospedale “Maggiore-Baglieri” di Modica, è operativo il Punto di Primo Intervento Pediatrico (PPIP), attivo nelle giornate festive e prefestive dalle 8 alle 20. Il presidio è collocato all’interno dell’ambulatorio dei Codici Bianchi del Pronto Soccorso, in un’area dedicata che consente una presa in carico rapida e mirata dei piccoli pazienti.

Il nuovo PPIP si affianca ai servizi già attivi negli ospedali di Ragusa e Vittoria, completando la rete provinciale di intervento pediatrico e garantendo una maggiore accessibilità alle famiglie, soprattutto nei giorni in cui gli ambulatori territoriali sono chiusi.

Il Punto di Primo Intervento Pediatrico è pensato per gestire quadri clinici non urgenti ma che richiedono comunque una valutazione specialistica, come febbre, dolori addominali, piccole traumatologie, reazioni allergiche lievi o situazioni che generano preoccupazione nei genitori. Il servizio consente di orientare correttamente i casi, riducendo gli accessi impropri al Pronto Soccorso e migliorando la qualità dell’assistenza.

Nel video (clicca qui) diffuso dall’Azienda, il referente del presidio, dott. Giuseppe Arcidiacono, insieme al primario del Pronto Soccorso di Modica, dott. Romualdo Polara, illustra la funzione del PPIP, sottolineando l’importanza di una risposta dedicata ai bisogni pediatrici e il valore di una rete di servizi che mette al centro la sicurezza e la tranquillità delle famiglie.