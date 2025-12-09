Pozzallo – Nasce il Comitato “Più Uno Pozzallo”, parte del progetto “Più Uno” promosso da Ernesto Maria Ruffini, che intende ridare centralità al territorio, rilanciare la prossimità nelle relazioni tra istituzioni e cittadini e introdurre un modo nuovo, trasparente e partecipato di fare politica. La prima assemblea organizzativa nazionale dei Comitati Più Uno, che ha avuto luogo al Salone delle Colonne a Roma il 15 novembre, ha radunato i Comitati regionali di tutto il territorio nazionale, promuovendo la partecipazione allargata ai soggetti e alle associazioni che adesso hanno un luogo comune di confronto, collaborazione e condivisione.

La rappresentanza del territorio ibleo ha da subito creato sinergia e offrirà la massima collaborazione al coordinamento regionale di prossimo insediamento, contemporaneamente al comitato nazionale promotore di Più Uno.

Il Comitato “Più Uno Pozzallo” nasce dall’incontro di cittadini, professionisti, attivisti e associazioni che condividono l’urgenza di trasformare le sfide locali in opportunità concrete per lo sviluppo sostenibile ed innovativo delle comunità.

«Più Uno – afferma il coordinatore cittadino pozzallese Ennio Ammatuna – pone al centro delle proprie riflessioni la necessità di promuovere la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica attraverso l’ascolto e il coinvolgimento dei cittadini nel dibattito politico locale». Questo vuole essere il principio operativo: la politica diffusa.

Più Uno Pozzallo crede che le decisioni politiche debbano nascere dal confronto quotidiano con le persone che vivono la città. «Il nostro approccio – continua Ammatuna – rompe con la politica delle promesse generiche.

Più Uno propone il ritorno alla cultura del buon governo attraverso i valori della nostra Costituzione repubblicana per favorire il bene comune e l’etica attraverso la responsabilità».

«Siamo cittadini che vogliono prendersi cura di Pozzallo e del Paese con responsabilità, competenza e creatività — conclude il Coordinatore del Comitato —. Discuteremo progetti concreti fondati sulla capacità di costruire insieme soluzioni che migliorino la qualità della vita per tutti».

Più Uno Pozzallo invita cittadini, associazioni, professionisti, a partecipare alle assemblee aperte e alle attività che si svolgeranno nell’immediato futuro.

La costruzione di un’alternativa credibile passa per il coinvolgimento diretto di chi ogni giorno vive e ama Pozzallo.