Ragusa – Quali prospettive per migliorare il Bilancio in fase di discussione e successiva approvazione? Sabato mattina la consigliera comunale Rossana Caruso ha depositato i propri emendamenti al Bilancio di previsione 2026–2028, per un valore complessivo di 2.042.000 euro, con l’obiettivo di intervenire concretamente su alcuni nodi fondamentali per la crescita e la vivibilità della città.

“Non possiamo più permetterci di trascurare questioni che toccano da vicino la vita quotidiana dei cittadini e il potenziale del nostro territorio” dichiara Caruso. “Per questo motivo ho proposto una serie di interventi che puntano a migliorare la manutenzione delle aree pubbliche, offrire incentivi agli studenti universitari non residenti – che rappresentano un valore aggiunto per l’indotto cittadino – e garantire maggiore sicurezza grazie al potenziamento della videosorveglianza. Lavorare su queste priorità significa rendere Ragusa più accogliente, sicura e dinamica”.

I fondi sono stati suddivisi in modo da coprire settori chiave: dalla promozione turistica, con 692.000 euro destinati all’impiego dell’imposta di soggiorno, fino agli incentivi economici per i pubblici esercizi del centro storico e di Ragusa Ibla (300.000 euro). Non mancano risorse per la manutenzione straordinaria di bambinopoli e aree attrezzate (150mila euro), la manutenzione ordinaria degli edifici scolastici (80mila euro), senza dimenticare la necessità di interventi costanti sul verde urbano (50mila euro). E, ancora, 120mila euro per la manutenzione straordinaria della palestra e dell’auditorium Mariele Ventre e 300mila euro per il potenziamento della videosorveglianza strategica. Come non citare, poi, l’emendamento da 300mila euro per garantire incentivi agli studenti universitari non residenti.

“Una parte significativa dell’imposta di soggiorno dovrebbe essere utilizzata per aprire due nuovi punti informativi al porto di Marina di Ragusa e presso la nuova stazione dei bus” precisa la consigliera. “Sono luoghi strategici, frequentati da viaggiatori e ben collegati ai siti Unesco, che possono diventare veri e propri punti di riferimento per chi visita Ragusa e i suoi tesori”.

Caruso conclude con determinazione: “La nostra città ha bisogno di scelte coraggiose e visione, non di una gestione timida e ordinaria. Continuerò a portare avanti questa linea anche nelle altre sedi istituzionali, perché Ragusa merita di essere valorizzata e vissuta appieno, con servizi efficienti, sicurezza e una nuova vitalità per il centro storico. Auspico che questi emendamenti possano essere presi, per tutte le ragioni in questione, in seria considerazione”.