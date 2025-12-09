L’Assegno Unico e Universale è il sostegno economico mensile erogato dall’INPS alle famiglie con figli a carico (fino a 21 anni e senza limiti di età per i disabili).

Per il mese di dicembre 2025, è previsto un versamento anticipato rispetto alle date consuete, per garantire l’arrivo delle somme prima del periodo natalizio.

Date di Pagamento

Per chi già lo percepisce (senza variazioni)

L’INPS ha programmato l’erogazione per chi non ha subito cambiamenti di ISEE o di composizione familiare in un intervallo anticipato tra il 17 e il 19 dicembre. Questa tempistica è leggermente in anticipo rispetto alla norma (20 – 21 del mese).

Per nuove domande o variazioni

Chi ha presentato una nuova domanda oppure ha registrato variazioni dell’ISEE o del nucleo familiare dovrà attendere la fine del mese per l’accredito, come avviene di consueto in questi casi.

Come Controllare Date e Importi

Per avere la certezza sulla data esatta di accredito e sull’importo spettante, è necessario consultare il proprio fascicolo previdenziale sul sito ufficiale dell’INPS. L’accesso richiede il possesso di un’identità digitale (Spid, Cie o Cns).

Assegno Unico: Requisiti Fondamentali

Il sostegno è definito:

“Universale” : Perché garantito in misura minima a tutte le famiglie con figli a carico, anche in assenza di ISEE.

: Perché garantito in misura minima a tutte le famiglie con figli a carico, anche in assenza di ISEE. “Unico”: Perché ha sostituito e semplificato altre misure a sostegno della genitorialità.

L’importo finale è calcolato in base all’ISEE valido, all’età e al numero dei figli, nonché alle eventuali condizioni di disabilità.

A chi spetta

L’assegno è riconosciuto per:

Figli Minorenni : Per ogni figlio minorenne a carico, e per i neonati dal settimo mese di gravidanza.

: Per ogni figlio minorenne a carico, e per i neonati dal settimo mese di gravidanza. Figli Maggiorenni : Fino a 21 anni, a patto che il reddito complessivo annuo sia inferiore a 8.000 euro e siano impegnati in studi o tirocini, o siano disoccupati e iscritti ai servizi per l’impiego, o svolgano il servizio civile universale.

: Fino a 21 anni, a patto che il reddito complessivo annuo sia inferiore a e siano impegnati in studi o tirocini, o siano disoccupati e iscritti ai servizi per l’impiego, o svolgano il servizio civile universale. Figli Disabili: Senza alcun limite di età.

Il richiedente deve essere cittadino italiano o UE (con diritto di soggiorno) e residente e domiciliato in Italia.