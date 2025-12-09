Monterosso Almo – L’associazione “Amici del presepe” annuncia con entusiasmo la trentanovesima edizione del presepe vivente di Monterosso Almo, evento che da quasi quattro decenni incarna lo spirito più autentico della Sicilia. Le tradizioni di vita, lavoro e fede dell’isola fanno da cornice a una rappresentazione unica, capace di trasformare il quartiere Matrice in un affascinante affresco della vita contadina degli anni Cinquanta.

Il presepe, più volte definito il migliore di Sicilia e incastonato nello splendido borgo di Monterosso Almo, è il risultato di una minuziosa rievocazione storica, curata nei dettagli e capace di trasportare i visitatori indietro nel tempo. Passeggiando tra le viuzze antiche, si rivive la magia di mestieri ormai scomparsi – dal “curdaru” al “firraru”, dalla “lavannara” allo “scarparu” – testimoni di un passato in simbiosi con la natura, lontano dal consumismo moderno.

Grazie al sostegno dell’Amministrazione comunale, dell’Assemblea regionale siciliana, della Regione e del Libero consorzio comunale, gli “Amici del presepe” stanno allestendo un percorso ricco di fascino e tradizione. Le date da segnare in agenda sono il 26 e il 28 dicembre, l’1, il 4 e il 6 gennaio: in queste giornate, il quartiere Matrice si animerà di luci e presenze, offrendo ai visitatori un’atmosfera quasi fatata nel pieno delle festività natalizie.

Il presidente Mario Accomando sottolinea: “La consapevolezza che accomuna la nostra associazione è che anche quest’anno il pubblico rimarrà incantato davanti alla scena della Natività, riproposta con tutta la sua magia. Vedere i Magi, l’asinello, il bue, Maria, Giuseppe e il Bambin Gesù nel cuore del quartiere Matrice è un’emozione che si lega profondamente al significato più intimo del Natale”.