Scade il 10 dicembre 2025 il termine per presentare domanda per il Bonus Sport 2025, un sostegno economico fino a 300 euro destinato a sostenere le famiglie a basso reddito nel pagamento delle attività sportive dei figli.

L’incentivo è gestito dal Dipartimento dello Sport e si rivolge in particolare ai minori nella fascia d’età tra i 6 e i 14 anni. Dopo una prima tornata di assegnazioni, i fondi rimasti sono disponibili per coloro che presenteranno la domanda entro la scadenza imminente.

Requisiti fondamentali per l’accesso

Il bonus è destinato a sostenere i nuclei familiari con difficoltà economiche e che intendono iscrivere i propri figli a corsi sportivi o ricreativi.

ISEE Minorenni : Inferiore a 15.000 euro . L’ISEE deve risultare in corso di validità.

: Inferiore a . L’ISEE deve risultare in corso di validità. Età dei Figli : Compresa tra i 6 e i 14 anni .

: Compresa tra i . Inizio Attività : Il corso deve essere iniziato entro il 15 dicembre 2025 e concludersi non oltre il 30 giugno 2026 .

: Il corso deve essere iniziato entro il e concludersi non oltre il . Compatibilità: Il bonus non è cumulabile con altre agevolazioni o sovvenzioni simili per la stessa prestazione.

Modalità di erogazione e Obbligo di Frequenza

L’importo massimo erogabile è di 300 euro per ciascun minore e l’assegnazione segue l’ordine cronologico delle domande, fino a esaurimento dei 30 milioni di euro stanziati.

Il versamento avverrà in tre soluzioni subordinate alla verifica della regolare frequenza del corso, che deve avere una cadenza bisettimanale:

30% all’avvio del corso.

all’avvio del corso. 40% a metà percorso (dopo la verifica delle presenze).

a metà percorso (dopo la verifica delle presenze). 30% al termine del corso.

È essenziale che il minore non superi il 30% di assenze totali, altrimenti il beneficio verrà revocato.

Come presentare la domanda Online

La richiesta deve essere inoltrata esclusivamente online entro il 10 dicembre 2025 tramite la piattaforma dedicata del Dipartimento dello Sport.

Per accedere alla piattaforma è necessario autenticarsi con SPID o CIE e caricare la seguente documentazione:

Dati anagrafici del figlio a carico e codice identificativo del corso sportivo.

Documento di identità del richiedente.

Modulo di consenso genitoriale.

Dichiarazione di non beneficiare di altri contributi per la stessa prestazione.

Si ricorda che l’ISEE valido per i minorenni verrà acquisito automaticamente dal sistema.