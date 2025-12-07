La Rottamazione Quinquies è la nuova sanatoria fiscale introdotta nella Legge di Bilancio 2026, con il duplice scopo di offrire ai contribuenti in difficoltà una via d’uscita e di assicurare allo Stato un incasso più rapido e certo. La misura prevede un significativo taglio su sanzioni e interessi, consentendo una regolarizzazione con minori rischi di azioni esecutive.

Due sono i punti di forza principali: l’ampliamento dei beneficiari e tempi di pagamento più distesi.

I carichi ammessi e chi può aderire

Rientrano nella definizione agevolata i debiti affidati all’Agenzia delle Entrate Riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023.

In particolare, sono regolarizzabili:

Imposte dichiarate e non versate (es. IRPEF, IVA).

Somme derivanti da controlli automatici e formali.

Contributi previdenziali INPS non versati (esclusi quelli da accertamento ispettivo).

Restano esclusi i debiti da accertamento vero e proprio, quelli relativi a condanne penali o contabili e il recupero degli aiuti di Stato. L’inclusione di multe stradali e tributi locali è ancora in fase di definizione.

Benefici Economici e Procedure di Adesione

Il vantaggio principale risiede nello stralcio delle componenti accessorie: il contribuente dovrà versare solo il capitale del debito (imposta o contributo) più le spese di notifica.

Cosa Viene Annullato:

Sanzioni per mancato o tardivo pagamento.

Interessi di mora e somme aggiuntive su contributi INPS.

Aggio di riscossione.

Scadenze e Rateizzazione Estesa

La Quinquies offre la possibilità di scegliere tra:

Pagamento Unico: Entro il 31 luglio 2026. Pagamento Rateizzato: Fino a un massimo di 54 rate bimestrali (corrispondenti a 9 anni).

Gli interessi sulle rate partiranno dall’1 agosto 2026, con un tasso che potrebbe scendere dal 4% al 3% durante l’iter parlamentare.

Adesione e Sospensione delle Procedure

La domanda di adesione sarà inviata esclusivamente online tramite il portale dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, che sarà attivo entro il 20 gennaio 2026. Il termine ultimo per presentare la richiesta è aprile 2026.

A seguito della domanda, scatta immediatamente la sospensione di:

Pignoramenti e procedure esecutive già avviate.

Nuove iscrizioni di fermi amministrativi o ipoteche.

Rate di piani di dilazione in corso.

I giudizi pendenti saranno sospesi e si estingueranno con il pagamento della prima rata.

Novità chiave: passaggio dalla Quater alla Quinquies

Una delle modifiche più attese riguarda la possibilità di consentire ai contribuenti in regola con i pagamenti della Rottamazione Quater di transitare nella Quinquies. Questo cambio offrirebbe vantaggi consistenti come: