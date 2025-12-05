Ragusa – Il Comune di Ragusa avvisa i cittadini che, a seguito dell’entrata in vigore del regolamento Europeo n. 2019/1157, la carta di identità cartacea non sarà più valida a partire dal 3 agosto 2026, indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul documento stesso. I cittadini ancora in possesso di una Carta d’Identità cartacea la cui scadenza sia successiva al 3 agosto 2026 sono obbligati a richiederne la sostituzione con la Carta d’Identità Elettronica (CIE).
Si ricorda che la richiesta di sostituzione può essere presentata in qualsiasi momento, anche prima della naturale scadenza del documento cartaceo.
Il rilascio della Carta d’Identità Elettronica avviene esclusivamente su appuntamento.
La modalità preferenziale e più rapida per prenotare l’appuntamento è tramite la piattaforma online del Comune:
- Accedere al sito istituzionale www.comune.ragusa.it.
- Cliccare sulla sezione dedicata “Prenota un appuntamento” (di solito collocata nella parte inferiore della homepage).
Per i cittadini che riscontrano difficoltà nell’utilizzo dei sistemi digitali, è comunque possibile contattare o recarsi presso gli uffici competenti per ricevere assistenza nella prenotazione.
Un tutorial video esplicativo, che illustra i passaggi per utilizzare il nuovo sistema di prenotazione, è disponibile sulla pagina Facebook ufficiale del Comune di Ragusa, nella sezione “video” e in un post fissato in evidenza.
Al momento dell’appuntamento, il cittadino dovrà presentare la seguente documentazione:
- Una fototessera recente (non antecedente a sei mesi), diversa dalla foto della precedente carta d’identità e conforme alle norme ICAO.
- La vecchia Carta d’Identità cartacea. In caso di furto o smarrimento, è obbligatorio presentare la denuncia in originale rilasciata dalle forze dell’ordine.
- Codice Fiscale/Tessera Sanitaria.
Il costo per il rilascio della Carta d’Identità Elettronica è di € 22,00. Il pagamento può essere effettuato direttamente presso l’Ufficio Anagrafe, anche tramite carta Bancomat, al momento della presentazione.
Per i minori cittadini italiani che richiedono la CIE valida per l’espatrio, è necessaria la presenza del minore e la presenza di entrambi i genitori, i quali dovranno essere muniti di un proprio documento di riconoscimento valido.
Qualora uno dei genitori fosse impossibilitato a presenziare, dovrà compilare e sottoscrivere l’apposito modulo di assenso all’espatrio, da consegnare in Ufficio tramite il genitore presente, insieme a una copia del proprio documento di riconoscimento.
Anche per i minori, l’appuntamento deve essere fissato con le medesime modalità sopra indicate.
Lascia un commento