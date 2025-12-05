Modica – Sarà un’Avimec Modica “rigenerata” dal successo ottenuto domenica scorsa a Sabaudia, quella che scenderà in campo domenica prossima alle 18 al “PalaCapurso” di Gioia del Colle per affrontare i padroni di casa della JV, squadra indicata dagli addetti ai lavori tra le più quotate del girone Blu del campionato di serie A3, che non è riuscita a far vedere in questo inizio di stagione il suo valore e che si ritrova nelle retrovie della classifica.

Una classifica alquanto “bugiarda” per il sestetto pugliese, che ha cambiato alcune pedina del suo roster e che dopo l’avvicendamento in panchina, con Francesco Racaniello che da qualche settimana ha sostituito Sandro Passaro, vuole cambiare passo e iniziare come i biancoazzurri di coach Enzo Distefano la risalita verso le zone nobili della classifica.

Condizioni che danno ulteriore importanza a un match che si preannuncia “infuocato” con tanti valori tecnici da scoprire.

La formazione della Contea è consapevole delle difficoltà che incontrerà al “PalaCapurso”, campo da sempre molto “caldo” e tra i più ostici del campionato di Terza Serie, ma è anche convinta che proprio da campi così difficili può scattare quella “scintilla” che permetterebbe ai “Galletti” di mettere da parte l’inizio altalenante della stagione e lanciarsi alla rincorsa di posizioni di classifica più prestigiose.

“La vittoria di Sabaudia – spiega capitan Stefano Chillemi – ci voleva, perchè oltre alla classifica ha soprattutto risollevato il nostro morale che non era dei migliori dopo tre sconfitte consecutive, siamo contenti e adesso cercheremo di andare avanti per cercare di dare continuità a questo successo. La nostra – continua – è una squadra che ha tante qualità e lo ha dimostrato a Sabaudia, come detto speriamo di proseguire su questa strada intrapresa, dare continuità a questa vittoria e così proseguire il nostro campionato nel migliore dei modi, iniziando già da Gioia del Colle. La JV è una squadra candidata al successo finale – conclude il capitano dell’Avimec Modica – con giocatori scesi da categorie superiori. Troveremo sicuramente una squadra rigenerata soprattutto dall’arrivo del nuovo opposto Sabbi che non ha bisogno di presentazioni, ma oltre a Sabbi, la JV è una squadra forte in tutti i ruoli con giocatori esperti. Noi dal canto nostro andremo li a giocarci la partita a viso aperto palla dopo palla, punto dopo punto con l’obiettivo di portare a casa quanti più punti possibili”.