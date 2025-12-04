Ragusa – Prendere un appuntamento per IMU, TARI o Carta d’Identità? Si può fare direttamente dal proprio computer o ancora più velocemente dal proprio smartphone, scegliendo con facilità giorno e orario. Basta andare sul sito www.comune.ragusa.it e, nella parte bassa, cliccare su “Prenota un appuntamento”, scegliendo l’ufficio, la motivazione e poi selezionando, tra quelli proposti, la data e il giorno più idonei.

“Con l’attivazione di questo servizio unificato per tutti i settori, già da alcuni mesi per TARI e IMU con l’ufficio Tributi e da ieri anche per il rilascio delle Carte d’identità con l’ufficio Anagrafe – dichiara l’assessore alla Digitalizzazione, Simone Digrandi – comincia a trovare attuazione la linea 1.4.1. del PNRR dedicata al miglioramento dell’esperienza dei servizi pubblici digitali.

Un servizio che presto estenderemo anche ad altri uffici e che rientra, insieme ad esempio al prossimo sportello polifunzionale, in una più ampia rete di interventi. Dopo il lancio del canale whatsapp, che informa su modifiche agli orari dei servizi, interruzioni sulla viabilità, eventuali allerte meteo e relative chiusure scuole e uffici, e settimanalmente sugli eventi in città, si attiva un altro servizio tanto richiesto quanto comodo. Un ringraziamento al nostro Ufficio Internet, che ha lavorato sia al conseguimento del finanziamento che all’implementazione di questi e di ulteriori prossimi servizi”. “Nei Tributi in questi anni abbiamo totalmente rinnovato l’approccio verso l’utente – spiega l’assessore ai Tributi Giovanni Iacono – sia innovando i regolamenti che creando aree ricevimento nuove, confortevoli, estendendo i servizi anche tramite i patronati.

Da quando a febbraio 2025 è partito il servizio di prenotazione, che oggi inizia oggi ad estendersi agli altri uffici per diventare un sistema unico comunale – alla data odierna sono stati 513 i ricevimenti prenotati online, di cui 436 hanno riguardato la TARI e 77 l’IMU. Il cambiamento radicale di questi anni e i servizi offerti sono stati apprezzati dai Cittadini e il settore tributi registra, da anni, la crescente soddisfazione dei Cittadini con percentuali sempre superiori al 90% di gradimento”.

Oltre alla procedura online, decisamente la più semplice e veloce, si precisa che chi dovesse avere difficoltà a utilizzare questi sistemi digitali può contattare o recarsi presso i rispettivi uffici.

Sulla pagina Facebook del Comune di Ragusa, nella sezione “video” e in un post fissato in alto, sarà inoltre disponibile un tutorial per spiegare in pochi passi come utilizzare il nuovo sistema di prenotazione.