Vittoria – “Desidero aprire il mio intervento esprimendo un sincero e profondo ringraziamento alle forze dell’ordine che, con straordinaria dedizione e professionalità, hanno risolto rapidamente il caso del sequestro di Gaetano Nicosia. Mi riferisco al prezioso contributo della Direzione distrettuale Antimafia di Catania, della Squadra mobile, del commissariato di Vittoria e di tutte le forze dell’ordine coinvolte. Grazie al loro instancabile lavoro, la nostra comunità può guardare con maggiore fiducia al futuro”.

Così l’altra sera in Consiglio comunale il consigliere di Fratelli d’Italia Giuseppe Scuderi che ha voluto inoltre sottolineare l’importanza del ruolo svolto dai media nel mantenere alta l’attenzione su tali vicende: “Un grazie particolare va al giornalista Giuseppe Bascietto, che ha saputo intuire dinamiche criminali complesse e ha contribuito a tenere viva l’attenzione su Vittoria. Chi lotta per contrastare la mafia merita sempre elogio, indipendentemente dal ruolo che ricopre”.

Scuderi ha poi evidenziato l’efficacia della collaborazione istituzionale: “Un sentito ringraziamento va anche agli appelli politici in materia di sicurezza, concretizzati attraverso la sinergia istituzionale tra il sindaco Aiello e il senatore Sallemi. Grazie al loro impegno, le esigenze di Vittoria e dei vittoriesi sono state portate all’attenzione delle istituzioni nazionali”.

Il consigliere ha ribadito con forza: “Lo Stato c’è. Lo dimostrano i risultati tangibili ottenuti in poche settimane: l’arresto del latitante Straquadaini; l’arresto di 14 spacciatori; il potenziamento dell’Arma dei carabinieri in provincia, con nuove unità e mobilità straordinaria; due operazioni interforze per smantellare la rete di affitti irregolari con conseguenti rimpatri di soggetti irregolari. A tal proposito, auspico che tra i responsabili non vi siano le stesse famiglie che lamentano la mancanza di sicurezza in città; l’arresto dei due esecutori del sequestro del giovane vittoriese avvenuto poche settimane fa”.

Concludendo il suo intervento, Scuderi ha affermato: “A nome dei cittadini vittoriesi, esprimo il più sentito e unanime ringraziamento agli uomini e alle donne delle nostre forze dell’ordine. Il loro operato non solo ha garantito giustizia in questo grave episodio, ma ha rafforzato la fondamentale fiducia nelle istituzioni e nella legalità. Lo Stato c’è e il Governo sta fornendo risposte forti in materia di sicurezza e lotta alle illegalità”.