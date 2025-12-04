Ragusa – Si è conclusa con grande successo la quinta edizione della rassegna corale inserita nel contesto del programma “Ragusa InCanto”, rassegna che sabato scorso ha riempito di pubblico la maestosa cornice della cattedrale di San Giovanni Battista con note intrise di emozione e poesia. L’evento, promosso dall’associazione culturale Cantus Novo con il sostegno della Provincia di Ragusa e dell’International Choral Federation e il patrocinio non oneroso dei Comuni di Comiso e Chiaramonte Gulfi, ha confermato ancora una volta il suo ruolo centrale nel panorama culturale locale.

La serata ha visto la partecipazione di quattro cori di prestigio: il coro polifonico “Cantus Novo” di Ragusa, diretto dal maestro Giovanni Giaquinta, la corale Ecclesia Mater di San Cataldo sotto la guida del maestro Monica Battaglia, la corale Paolo Altieri di Noto diretta dal maestro Luca Galizia e il coro polifonico Discantus di Siracusa con il maestro Salvatore Sampieri. Ogni formazione ha eseguito tre brani, culminando in un emozionante finale corale con l’esecuzione del “Cantate Dominum”, composto dallo stesso maestro Giaquinta.

Momento toccante della serata è stato il ricordo dedicato alla soprano Loredana Toro, componente storica di Cantus Novo, scomparsa lo scorso marzo. L’omaggio musicale ha commosso profondamente il pubblico, rendendo la serata ancora più significativa e carica di emozione.

La manifestazione ha visto la partecipazione del sindaco di Ragusa, Giuseppe Cassì, che ha voluto esprimere parole di grande apprezzamento nei confronti degli organizzatori: “Ragusa InCanto è un esempio di come la cultura possa unire e crescere nel tempo, coinvolgendo il cuore della nostra comunità”. Il sindaco ha sottolineato l’importanza di tali iniziative per il tessuto culturale e sociale della città.

Determinante anche la disponibilità e la collaborazione del parroco, il canonico sacerdote Giuseppe Burrafato, la cui accoglienza ha reso possibile la realizzazione dell’evento in uno dei luoghi più simbolici della città.

Il maestro Giovanni Giaquinta ha dichiarato: “Ragusa InCanto è un vero laboratorio di emozioni e condivisione. Ogni coro porta la propria identità, creando insieme una tavolozza di armonie che arricchisce e commuove il pubblico e i coristi”. Con un pubblico numeroso e partecipe, la quinta edizione di “Ragusa InCanto” si è confermato un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica corale, unendo tradizione, ricordo e passione in una sinfonia che continua a crescere anno dopo anno.