La clessidra della tolleranza sta per esaurirsi: chi ha aderito alla Rottamazione Quater ha tempo fino a martedì 9 dicembre 2025 per saldare la rata in scadenza lo scorso 30 novembre. La proroga, dovuta alla concomitanza con il fine settimana e la festività dell’Immacolata, offre l’ultima possibilità per evitare la decadenza dai benefici.

La scelta strategica: ricalcolare la rata

Per i contribuenti con problemi di liquidità o che desiderano gestire in modo strategico il proprio piano di rientro, è ancora attiva una possibilità: ridurre l’importo della rata escludendo alcune cartelle e avvisi inclusi inizialmente nel piano di versamento.

Questa operazione di ricalcolo può essere eseguita direttamente online attraverso il servizio Conti TU disponibile sul portale dell’Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER). L’ operazione può essere ripetuta fino a 10 volte.

Come modificare l’importo

Per ricalcolare i moduli di pagamento è necessario accedere al servizio Conti TU e inserire i seguenti dati:

Codice fiscale dell’intestatario.

Numero e data del documento di Comunicazione delle somme dovute.

Indirizzo e mail per ricevere il riscontro.

Indicare il numero progressivo delle cartelle per le quali si vuole proseguire con il pagamento agevolato (escludendo quindi le altre).

L’AdER elaborerà immediatamente un nuovo piano e correggerà tutti i moduli successivi. Il numero delle rate resta invariato, ma l’importo si riduce in proporzione ai debiti esclusi. I moduli aggiornati saranno scaricabili dal portale e inviati via email.

Conseguenze della Rata “Mini”

La scelta di escludere dei carichi dal piano agevolato ha conseguenze immediate e future: