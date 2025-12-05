Il tema del Bonus Mamme 2025 è tornato al centro dell’attenzione, con un pressante richiamo per le potenziali beneficiarie a rispettare la scadenza di presentazione della domanda. La misura, pensata per sostenere economicamente le madri lavoratrici e favorire la conciliazione tra impegni familiari e professionali, è accessibile solo per chi si muove con rapidità.

La data da segnare sul calendario è martedì 9 dicembre 2025, ultimo giorno utile per inoltrare la richiesta e assicurarsi l’accesso all’agevolazione.

Perché la scadenza è cruciale

Il Bonus Mamme 2025 non viene erogato in modo automatico. La sua natura di incentivo, introdotto nel quadro delle politiche di sostegno alle famiglie, richiede una procedura ufficiale da completare nel rispetto delle tempistiche.

Rispettare la scadenza del 9 dicembre è fondamentale per due motivi principali:

Accredito tempestivo: solo l’invio della domanda entro il termine perentorio garantisce che l’importo fino a 480 euro annui venga trasferito direttamente sul conto corrente della beneficiaria nei tempi previsti dalle disposizioni ufficiali. Avvio della Procedura: le verifiche sulle domande possono richiedere alcuni giorni. Inoltrare la richiesta in anticipo riduce il rischio che omissioni o errori formali rallentino l’iter, escludendo potenzialmente dall’erogazione chi invia la domanda all’ultimo minuto.

Guida per non sbagliare la domanda

Per ottenere l’accredito diretto sul proprio conto corrente senza intoppi, è essenziale procedere con attenzione.

Verifica dei dati : controllare di avere a disposizione tutti i dati necessari e che i requisiti madri lavoratrici con almeno due figli e reddito non superiore a 40.000 euro siano soddisfatti.

: controllare di avere a disposizione tutti i dati necessari e che i requisiti madri lavoratrici con almeno due figli e reddito non superiore a 40.000 euro siano soddisfatti. Controllo IBAN : verificare con estrema attenzione l’IBAN del conto corrente indicato in fase di domanda. L’ accredito avviene esclusivamente tramite bonifico e una semplice imprecisione può causare ritardi significativi o lo stallo del processo.

: verificare con estrema attenzione l’IBAN del conto corrente indicato in fase di domanda. L’ accredito avviene esclusivamente tramite bonifico e una semplice imprecisione può causare ritardi significativi o lo stallo del processo. Domanda aggiornata: anche chi ha già beneficiato di misure di sostegno negli anni precedenti deve presentare una nuova domanda per il Bonus 2025, conforme alle attuali indicazioni normative.

Il promemoria invita tutte le lavoratrici interessate ad agire prontamente e a completare la procedura online tramite INPS entro il 9 dicembre.