Acate – Il Comune di Acate ha ottenuto un ulteriore e importante finanziamento, pari a 250mila euro concesso dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE), che si va ad aggiungere agli 840mila euro già ottenuti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per gli interventi di efficientamento energetico e adeguamento sismico della struttura che sono attualmente in corso. A darne notizia è il primo cittadino Gianfranco Fidone.

Questo nuovo incentivo, specificamente finalizzato alla realizzazione di edifici “nearly Zero Energy Building” (nZEB), consentirà di completare la trasformazione dell’asilo di via Agrigento in un edificio scolastico ad energia quasi zero.

“Un traguardo ambizioso che colloca Acate all’avanguardia nella transizione ecologica del patrimonio pubblico. Il nostro obiettivo – dice il sindaco Gianfranco Fidone– non era solo mettere in sicurezza e riqualificare un edificio fondamentale per le nostre famiglie, ma farlo guardando al futuro con una visione chiara. Oggi possiamo dire che l’asilo di via Agrigento diventerà un esempio concreto di come si coniuga sicurezza, sostenibilità ambientale, risparmio economico ed energetico e benessere”.

“Con questo ulteriore stanziamento, i lavori già in corso si completeranno con interventi mirati a raggiungere prestazioni energetiche di altissimo livello. L’edificio, caratterizzato da un fabbisogno energetico quasi nullo, vedrà la propria copertura energetica garantita in larga parte da fonti rinnovabili, in particolare attraverso un impianto fotovoltaico di nuova generazione. Il percorso per ottenere questo risultato – conclude – ha richiesto competenza tecnica e amministrativa. Ringrazio l’assessore Gallo, l’ufficio tecnico, i progettisti e tutti gli uffici comunali che hanno lavorato per raggiungere questo obiettivo. È un investimento sul futuro dei nostri figli e sulla città che vogliamo lasciare loro. Acate è un grande cantiere aperto e veder così tante opere pubbliche ci inorgoglisce”.