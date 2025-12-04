Maltempo in Sicilia. Il Bollettino della Protezione Civile Sicilia ha emesso un’allerta gialla per la giornata di oggi, giovedì 4 dicembre 2025, indicando condizioni di maltempo diffuse e il rischio di fenomeni temporaleschi su gran parte del territorio regionale.
Previsioni e zone più colpite
L’ instabilità maggiore è attesa sui settori esposti a Nord, Ovest e Sud dell’isola.
|Area Interessata
|Fenomeni Previsti
|Quantitativi di Pioggia
|Settori Occidentali, Settentrionali e Meridionali
|Precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale.
|Da deboli a localmente moderati.
|Restanti settori Orientali
|Piogge da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale.
|Generalmente deboli.
Si raccomanda la massima attenzione e di seguire gli aggiornamenti in tutte le aree interessate dall’allerta, specialmente nelle zone costiere e nelle aree a rischio idrogeologico.
