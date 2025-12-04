Pozzallo – Il Comune di Pozzallo, con decreto dell’Assessorato Regionale alle Infrastrutture, è stato ammesso al finanziamento di 150.000 € per il potenziamento della videosorveglianza.

Saranno installate 28 nuove telecamere, che si aggiungeranno alle 80 già presenti nel territorio urbano.

Sono pochissimi i Comuni come Pozzallo, che potranno vantarsi di un così alto numero di telecamere in rapporto alla popolazione residente e alla grandezza del proprio territorio.

Purtroppo, il problema è quello di farle funzionare tutte, riattivando il più presto possibile, quelle dipendenti dal Ministero dell’Interno e quelle gestite dal Comune con personale specializzato.