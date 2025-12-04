Ragusa – L’Assemblea dei Sindaci del Libero Consorzio Comunale di Ragusa ha espresso parere favorevole alla Nota di Aggiornamento al DUP e al Bilancio di Previsione 2026-2028. A illustrare i contenuti tecnico-finanziari è stato il dirigente del settore, Giuseppe di Giorgio. Il bilancio testimonia la buona salute economica e finanziaria dell’Ente e prevede risorse per circa 226 milioni di euro per l’annualità 2026.

Numerosi i temi emersi durante il confronto. La Presidente Maria Rita Schembari ha sottolineato come la bozza del documento, già presentata in Consiglio provinciale, sia stata migliorata grazie al confronto istituzionale: “Abbiamo recepito correttivi utili proposti dal consigliere Angelo Galifi e dai gruppi di opposizione, rafforzando la programmazione sulla riqualificazione delle strade che dovrebbero rientrare nelle competenze dell’ente provinciale secondo una programmazione condivisa”. La Presidente ha rimarcato che il piano viario in arrivo in Consiglio provinciale si fonda su criteri chiari e condivisi e propone una selezione equilibrata di tratti da recuperare: dal versante ipparino a quello ragusano e modicano, fino alle principali direttrici verso il mare e ai collegamenti con la viabilità regionale e statale.

Tra i temi affrontati anche il PIAO, con particolare attenzione al rafforzamento del personale. È stata confermata la programmazione di nuove assunzioni per sostenere le funzioni fondamentali dell’Ente.

Altro punto discusso riguarda il rientro del Libero Consorzio nel CUI, una scelta motivata dalla volontà di ampliare le opportunità di formazione accademica per i giovani del territorio. “Accanto alle facoltà già attive, infatti, si registrano nuovi segnali di interesse che potrebbero attrarre studenti anche da altre province e regioni. L’obiettivo – ha sottolineato la Presidente Schembari – non riguarda solo la città di Ragusa ma l’intero comprensorio”. Per sostenere il percorso di rientro, è stata stanziata inizialmente una quota di 60 mila euro.

Nel confronto si è parlato pure dell’impegno del Consorzio a mettere a disposizione gli uffici tecnici per supportare gli enti locali nella progettazione e nella capacità di intercettare fondi regionali, nazionali ed europei.

“Una misura mirata soprattutto alle amministrazioni con minori risorse interne, per garantire pari opportunità e uno sviluppo territoriale più equilibrato”, ha evidenziato Maria Rita Schembari.

“Ringrazio l’Assemblea per il voto favorevole che rappresenta un passaggio consultivo fondamentale nel percorso di approvazione del bilancio e delle linee strategiche del Libero Consorzio Comunale di Ragusa”, conclude la Presidente.