Modica – Buon pareggio per il Modica Calcio in casa del Vittoria, la formazione rossoblù va sotto ma riesce a riprenderla in pochi minuti con il primo gol di Simone Brugaletta. Risultato importante in vista della gara di ritorno che vedrà Valenca e compagni impegnati tra le mura amiche del “Pietro Scollo”.

Primo tempo che stenta a decollare, la posta in palio è alta e in molti casi la paura di subire supera la voglia di passare avanti nel punteggio. Il Modica comunque non si fa aspettare e ci prova con Mollica di testa al 30’, il pallone però si spegne alto sopra la traversa. Sullo scadere gli ospiti hanno anche una grande occasione sui piedi di Savasta che prima incrocia bene ma trova pronto Malandrino, sulla ribattuta colpisce a botta sicura ma centra il volto dell’estremo difensore che evita il gol.

Nella ripresa i padroni di casa scendono in campo con la determinazione di chi vuole dire la sua e si portano in vantaggio dopo appena 8’ con un colpo di testa di Lucarelli sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Passano appena due minuti e lo stesso canovaccio si ripete a parti invertite, Valenca batte un calcio d’angolo e Simone Brugaletta è lasciato libero di colpire e battere a rete per il pareggio. Modica che sul finale rischia anche di ribaltarla con Incatasciato che mette un buon pallone in mezzo e trova Asero pronto a battere a rete ma il suo pallone sfiora il palo e finisce fuori.

Tutto si deciderà al ritorno e in caso di parità saranno i rigori a decretare chi si giocherà la finale regionale. Un traguardo importante che entrambe le squadre vorranno centrare, una gara che richiederà di certo il pubblico delle grandi occasioni.

VITTORIA – MODICA CALCIO 1-1

Vittoria: Malandrino, Lo Pizzo (38′ st Messina), Scaletta (1′ st Leggio), Bossa, Sferrazza, Amenta, Solomon, Catanzaro (18′ st Cappello), Russotto, Cocimano, Lucarelli (39′ st La Mantia). Panchina: Di Carlo, Marino, Leggio, La Mantia, Messina, Simola, Spadaro, Cappello, Calabrese. Allenatore: Antonio Figliomeni.

Modica Calcio: Romano, Valenca, Savasta, Mollica (2′ st Incatasciato), Sclafani (35′ st Alioto), Brugaletta S., Federico, Sangare, Intzidis, Cappello, Bonanno (23′ st Torres). Panchina: Truppo, Spadaro O., Incatasciato, Asero, Alioto, Brugaletta N., Torres, Spadaro S., Calabrese: Allenatore: Filippo Raciti.

Marcatori: 8’ st Lucarelli (V), 10’ st Brugaletta S. (M)

Ammoniti: Bossa, Solomon, Russotto, Lucarelli (V), Intzidis, Federico, Bonanno, Incatasciato (M)