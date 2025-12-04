Scade martedì 9 dicembre 2025 il termine per la presentazione della domanda per il Nuovo Bonus Mamme 2025, l’integrazione al reddito introdotta per sostenere le lavoratrici madri.
L’INPS, attraverso la Circolare n.139 del 28 ottobre 2025, ha fornito le istruzioni operative per accedere a questo contributo temporaneo.
Che cos’è e a chi spetta
Il bonus consiste in 40 euro netti per ogni mese, o frazione di mese, di attività lavorativa svolta nel 2025. L’ importo massimo annuale è di 480 euro.
I requisiti chiave per accedere sono:
- Avere almeno due figli con i limiti di età previsti dalla norma.
- Avere un reddito da lavoro annuo non superiore a 40.000 euro.
Questo contributo è esente da IRPEF e non rileva ai fini ISEE.
L’inclusione delle lavoratrici Sportive
Un aspetto di particolare rilievo per il mondo sportivo è l’esplicita inclusione delle lavoratrici sportive di cui all’art. 25 del d.lgs. 36 2021. In presenza dei requisiti familiari e di reddito richiesti, anche le sportive dilettantistiche possono, quindi, beneficiare dell’integrazione al reddito.
Scadenza ultima
Le lavoratrici che hanno maturato i requisiti entro il 28 ottobre 2025 devono inviare la richiesta telematica all’INPS entro il termine prorogato di martedì 9 dicembre 2025.
