Catania – Un 37enne pregiudicato catanese è stato denunciato dalla polizia per truffa aggravata. il 37enne ha tentato di superare con un aiuto esterno l’esame teorico per il conseguimento della patente di guida.

L’uomo è stato scoperto – nel corso di uno dei periodici controlli della squadra di polizia giudiziaria della Polstrada Sicilia Orientale negli uffici della Motorizzazione. I poliziotti hanno fermato l’uomo all’uscita dall’aula d’esame e con l”uso del metal-detector gli hanno trovato addosso una telecamera sotto il maglione e un auricolare all’orecchio. L’attrezzatura è stata sequestrata e il trentasettenne denunciato per truffa aggravata in concorso.