Ragusa – Il Distretto Socio-Sanitario n. 44, che comprende i Comuni di Ragusa (Ente capofila), Chiaramonte Gulfi, Giarratana, Monterosso Almo e Santa Croce Camerina, ha pubblicato un avviso rivolto agli Enti del Terzo Settore (ETS). L’obiettivo è l’accreditamento degli enti che operano, o intendono operare, nel territorio distrettuale per la realizzazione di servizi di assistenza domiciliare a favore di persone non autosufficienti o parzialmente autosufficienti.
L’accreditamento, della durata di tre anni (periodo 2026-2028), è finalizzato all’erogazione di diverse tipologie di assistenza domiciliare:
- servizi vari di assistenza domiciliare a favore di persone non autosufficienti o dalla ridotta autosufficienza;
- servizi di assistenza domiciliare anziani integrata (ADI/CDI);
- servizi di assistenza domiciliare anziani non integrata (ADA/SAD).
Gli Enti interessati devono essere iscritti all’albo regionale ex art. 26 della L.R. n. 22/86 sez. anziani o inabili, tipologia Assistenza Domiciliare, e in possesso delle necessarie competenze tecniche, economiche ed organizzative.
Tra i requisiti minimi richiesti, a pena di esclusione, figurano:
- iscrizione al RUNTS;
- esperienza nella gestione nell’ultimo triennio (2022-2024) di almeno un servizio di Assistenza Domiciliare Anziani o Inabili, da dimostrare con un fatturato di importo non inferiore ad € 100.000,00;
- applicazione integrale dei CCNL di settore e degli accordi integrativi.
Le istanze di accreditamento, redatte sull’apposito Modello “A”, reperibile nel sito istituzionale del Comune devono essere inviate esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo del Comune di Ragusa, Ente Capofila protocollo@pec.comune.ragusa.it .
Il termine perentorio per la presentazione delle domande è il 22/12/2025.
L’avviso integrale, la modulistica e ulteriori dettagli sono reperibili nel sito internet del Comune di Ragusa.
