Acate – Brutto incidente stradale ieri sera ad Acate. A scontrarsi per cause in corso di accertamento due auto. Il bilancio è di quattro persone ferite tra cui un ex assessore, ricoverato in prognosi riservata. Feriti anche i tre occupanti dell’altra vettura, tutti giovani. L’incidente è avvenuto nel centro abitato di Acate, all’altezza di un incrocio in via Maresciallo Giudice.

Una delle due vetture era guidata da un ex assessore della giunta Di Natale mentre a bordo dell’altra auto, una Panda, c’erano tre ragazzi. Sul posto due ambulanze del 118 che hanno trasportato i feriti in ospedale, i vigili del fuoco e i carabinieri che stanno ricostruendo l’esatta dinamica dell’incidente.