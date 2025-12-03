Il conto alla rovescia per il versamento della rata di novembre della Rottamazione Quater è agli sgoccioli. Nonostante la scadenza formale fosse il 30 novembre, una serie di rinvii previsti dalla legge estende il termine ultimo per il pagamento fino a martedì 9 dicembre 2025.

Questa proroga è cruciale: chi non paga entro il 9 dicembre perde tutti i benefici della definizione agevolata.

Il calcolo della proroga al 9 Dicembre

La data ultima di pagamento è stata eccezionalmente posticipata a causa di una concatenazione di eventi e norme:

Scadenza Ordinaria: 30 novembre 2025 domenica. Lo slittamento automatico sposta la data al 1 dicembre. Tolleranza Legale: aggiungendo i 5 giorni di tolleranza previsti per legge, si arriva al 6 dicembre sabato. Festività: poiché il 6 e il 7 dicembre sono festivi e l’8 dicembre è la festa dell’Immacolata Concezione, il termine slitta al 9 dicembre.

La rata in scadenza è la decima per i contribuenti in regola e la seconda rata per chi è stato riammesso al piano.

Modalità di Pagamento e decadenza

Il pagamento deve essere effettuato utilizzando esclusivamente i moduli allegati alle comunicazioni ufficiali inviate dall’Agenzia delle Entrate Riscossione AdER. Tali moduli sono anche disponibili sul sito AdER accedendo al proprio profilo tramite SPID o CIE.

Cosa succede se non si paga entro il 9 Dicembre:

Il mancato pagamento, il ritardo o il pagamento parziale comportano la perdita totale dei benefici. Il debito torna all’importo originario con sanzioni e interessi e le rate già versate vengono considerate solo un acconto sulle somme dovute.

La Rottamazione Quinquies e l’allargamento della Platea

In Parlamento proseguono le discussioni sulla Rottamazione Quinquies, inserita in Manovra. La nuova sanatoria prevede la possibilità di agevolare il pagamento dei debiti contratti tra il 2000 e il 2023 con dilazione fino a 54 rate bimestrali senza interessi e sanzioni.

Attualmente, l’adesione è riservata a chi ha presentato regolari dichiarazioni dei redditi. Tuttavia, il viceministro dell’ Economia Maurizio Leo ha aperto alla possibilità di estendere la platea, includendo anche i contribuenti che, avendo approfittato della Quater, sono in regola con i pagamenti.

Contemporaneamente, si sta lavorando per rendere operativa dal 2026 la rottamazione facoltativa di Comuni e Regioni per i tributi locali.