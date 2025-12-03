Ragusa – La quinta edizione di Ragusa InCanto presenta InCanto… All Together, l’atteso concerto del Coro Polifonico ed Ensemble Cantus Novo, in programma mercoledì 3 dicembre 2025 alle ore 20.00 al Teatro Naselli di Comiso. L’iniziativa, patrocinata da Provincia di Ragusa, Comune di Comiso, Ministero della Cultura, InChorus – International Choral Federation, si inserisce nel calendario delle attività culturali dedicate alla valorizzazione della musica corale e alla promozione del territorio.

Il concerto avrà un importante valore sociale: l’evento è infatti a favore di Oncoibla ETS, realtà impegnata nella tutela e nel sostegno delle persone affette da patologia oncologica e delle loro famiglie.

La serata proporrà un programma musicale coinvolgente, interpretato dal coro e dall’ensemble in una cornice di grande atmosfera, con l’obiettivo di unire arte, comunità e solidarietà.