Il sostegno economico “Bonus Mamme 2025” da 480 euro annui viene confermato e specificato per un’ampia platea di lavoratrici, includendo ora anche le dottoresse specialiste ambulatoriali convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale SSN.
Queste professioniste, anche se iscritte all’ENPAM Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri, possono presentare richiesta all’INPS per ottenere il contributo di 40 euro netti per ogni mese lavorato nel 2025.
Chi può fare domanda e requisiti
Le dottoresse interessate, sia con reddito libero professionale che da lavoro dipendente, possono accedere al bonus se rispettano i seguenti requisiti:
- Reddito annuo massimo: 40.000 euro da lavoro libero professionale o dipendente.
- Numero di Figli: almeno due figli.
Il diritto al bonus è modulato in base all’età del figlio più giovane:
|Numero Figli
|Etaˋ Limite del Piuˋ Giovane
|2 Figli
|Inferiore a 10 anni under 10
|3 o più Figli
|Minorenne under 18
Esclusione Importante: le dottoresse che sono dipendenti a tempo indeterminato con tre o più figli non possono richiedere questo bonus. Queste madri, infatti, beneficiano già della misura più vantaggiosa dell’esonero contributivo totale previsto dalla Legge di Bilancio 2024.
Come richiedere il contributo e scadenza
Le domande per il bonus 480 euro devono essere presentate all’INPS entro il termine perentorio del 9 dicembre 2025.
La richiesta può essere inoltrata attraverso tre canali:
- Online: accedendo alla pagina dedicata sul sito web inps.it tramite identità digitale (SPID, CIE o CNS).
- Patronato: richiedendo assistenza per la compilazione e l’invio.
- Contact Center Multicanale INPS.
L’ importo complessivo spettante per l’anno 2025 sarà corrisposto dall’INPS in un’unica soluzione nel mese di dicembre.
Lascia un commento