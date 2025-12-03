La nuova Rottamazione Quinquies è ormai alle porte. La Legge di Bilancio 2026, la cui entrata in vigore è prevista per il 1 gennaio 2026, stabilisce che l’Agenzia delle Entrate Riscossione AdER avrà 20 giorni di tempo per mettere a disposizione il software necessario all’adesione alla sanatoria.

Questo significa che la finestra per la presentazione delle domande di definizione agevolata dei carichi pendenti si aprirà intorno alla seconda metà di gennaio 2026 (ipoteticamente dal 20 gennaio) e si chiuderà il 30 aprile 2026.

I vantaggi immediati dell’adesione

Sapere che sarà possibile inviare la domanda già a fine gennaio è una notizia cruciale per i contribuenti con cartelle esattoriali. Già il solo invio dell’istanza di adesione regala un sollievo immediato, in quanto blocca le azioni esecutive da parte dell’amministrazione tributaria.

I principali effetti dell’adesione sono:

Sospensione dei Termini : vengono sospesi i termini di decadenza e prescrizione e sono interrotti i termini di pagamento delle eventuali rateizzazioni ordinarie attive.

: vengono sospesi i termini di decadenza e prescrizione e sono interrotti i termini di pagamento delle eventuali rateizzazioni ordinarie attive. Stop alle esecutive : non possono essere avviate azioni esecutive per la riscossione coatta delle somme. Non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi o ipoteche , e le azioni esecutive già avviate non possono essere proseguite.

: non possono essere avviate azioni esecutive per la riscossione coatta delle somme. Non possono essere iscritti o , e le azioni esecutive già avviate non possono essere proseguite. DURC: i debiti oggetto di rottamazione non rilevano ai fini dell’ottenimento del DURC Documento Unico di {Regolarità Contributiva.

Come funziona la sanatoria e le scadenze

La rottamazione prevede lo stralcio totale di sanzioni e interessi dal debito complessivo. Il contribuente dovrà corrispondere solo il debito iniziale (quota capitale) e gli eventuali interessi applicati sulla rateizzazione. Chi paga in unica soluzione non avrà interessi.

L’AdER avrà l’obbligo di fornire ai contribuenti un prospetto informativo dettagliato, che illustrerà i carichi rottamabili, il risparmio ottenibile e gli effetti della sanatoria su ogni singola cartella.

Il calendario della Rottamazione Quinquies prevede le seguenti date fondamentali: