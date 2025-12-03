Ragusa – La Scuola dei Beni Comuni annuncia con orgoglio l’evento “Governare la fragilità”, un incontro di approfondimento dedicato alle sfide della responsabilità pubblica, della gestione dei beni comuni e del ruolo delle istituzioni in un’epoca caratterizzata da complessità e vulnerabilità crescenti.

L’appuntamento è fissato per sabato 13 dicembre 2025, alle ore 16:00, presso l’Auditorium Falcone e Borsellino di Ragusa Ibla, uno dei luoghi simbolo della città per l’impegno civico e la partecipazione.

Ospite d’eccezione sarà Bernardo Giorgio Mattarella, giurista, professore e figura autorevole nel panorama nazionale in materia di diritto amministrativo, etica pubblica e riforme istituzionali.

La sua presenza offrirà un contributo di grande valore per riflettere su come le istituzioni possano affrontare la fragilità – sociale, economica e ambientale – con strumenti innovativi, competenza e responsabilità condivisa.

L’incontro rappresenta un momento di confronto aperto a cittadini, studenti, amministratori, professionisti e a tutte le persone interessate ai temi del bene comune e della governance democratica. Ingresso libero fino a esaurimento posti.