Ragusa – Il Comune di Ragusa, Settore XI – Servizio Gestione Amministrativa Patrimonio Immobiliare, indice un’asta pubblica per la vendita di un immobile di proprietà comunale sito in Via Giovanni Meli n. 17, Ragusa. La destinazione attuale dell’immobile è “Negozi/botteghe (Cat. C/1 – Vani 2 – Piano T)”. Il prezzo a base d’asta è di €10.300,00, oltre IVA se dovuta.
Le offerte saranno segrete con aggiudicazione a favore dell’offerta più alta, in aumento. L’offerta deve essere maggiorata di una quota pari al 5% o suoi multipli rispetto al prezzo base.
È richiesto un deposito cauzionale pari al 10% del prezzo base d’asta.
Le offerte dovranno pervenire, pena l’esclusione, entro e non oltre le ore 12:00 del 16 dicembre 2025 presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Ragusa (C.so Italia n. 72).
L’apertura dei plichi avverrà il giorno 17 dicembre 2025 alle ore 9:30 presso i locali del Settore XI nel Palazzo Comunale.
Maggiori dettagli, la documentazione completa e la modulistica necessaria alla presentazione delle offerte sono reperibili al link:
Lascia un commento