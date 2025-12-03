La giornata odierna, mercoledì 3 dicembre, sarà caratterizzata da instabilità meteorologica sulla Sicilia, in particolare sui settori orientali. Secondo le previsioni di Marco Gelfo de Ilmiometeosicilia, un vortice ciclonico presente sul basso jonio porterà oggi delle precipitazioni sulle zone orientali, specialmente zone joniche ed in particolare a Ragusa, Siracusa, Catania e Messina.
Maltempo oggi 3 dicembre in Sicilia: le previsioni meteo della Giornata
- Mattinata: si prevedono piogge e rovesci sui settori sud orientali. Nel resto dell’isola, il cielo sarà parzialmente nuvoloso o nuvoloso, con le schiarite più ampie e significative concentrate sui settori occidentali.
- Pomeriggio e sera: aumenta l’intensità delle precipitazioni: piogge e temporali sparsi si concentreranno sui settori ionici orientali. I fenomeni si estenderanno progressivamente, in tarda serata, anche ai settori centro orientali e a una parte delle zone tirreniche. Altrove il cielo tenderà a mantenersi poco nuvoloso.
Venti, mari e temperature
- Venti: deboli o moderati orientali sul Tirreno. Risulteranno forti di direzione settentrionale sullo Ionio. Sul Canale di Sicilia Stretto di Sicilia soffieranno moderati da Nord Ovest (NW).
- Mari: Il Tirreno e il Canale risulteranno generalmente poco mossi o mossi. Lo Ionio sarà invece molto mosso o localmente agitato a causa del vortice depressionario.
- Temperature: Le temperature subiranno un lieve aumento nelle prime ore del giorno. Tuttavia, in serata, si prevede una nuova tendenza al lieve calo di qualche grado.
