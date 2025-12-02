Catania – K0 esterno, ieri pomeriggio, per la Volley Modica Next Gen di coach Ciccio Italia, che nella sesta giornata del campionato di serie C, si è arresa al tie break sul campo della Astra Stadium.Una partita sottotono quella disputata dai giovani biancoazzurri che hanno difettato molto in battuta, fondamentale importantissimo per la nuova idea di pallavolo in cui hanno commesso parecchi errori.

L’inizio del match contro una diretta rivale per la salvezza è iniziato sul filo dell’equilibrio, ma poi sono stati i modicani a tenere i nervi più saldi nella fase cruciale del parziale d’apertura che sono riusciti ad aggiudicarsi al fotofinish per 22/25.

Al cambio di campo l’andamento della contesa non è mutata, ma questa volta sono i padroni di casa ad avere la meglio con il secondo 25/22 di giornata che rimette la sfida in parità.

Sulle ali dell’entusiasmo e sfruttando il momento di abbattimento della compagine iblea, l’Astra Stadium riesce a trovare le giuste contromisure e a ribaltare il risultato a proprio favore vincendo anche la terza frazione di gioco con il punteggio di 25/20.

Nel quarto set i biancoazzurri hanno trovato la reazione d’orgoglio che li ha riportato in partita. Il sestetto etneo prova a chiudere i conti e provare a portare a casa i tre punti, ma Modica non si è arreso e alla fine vince ai vantaggi il parziale (24/26) e rimanda ogni decisione al quinto set.

Il tie break è un susseguirsi di emozioni, ma alla fine grazie anche al sostegno del pubblico, sono i padroni di casa a spuntarla con il minimo scarto (15/13) e a portare a casa due punti importanti per la loro classifica.

Per i giovani biancoazzurri arriva un punto che seppur di poco smuove la classifica e tiene vivo il morale del gruppo che la prossima settimana osserverà il turno di riposo e tornerà in campo fra quindici giorni per affrontare il Volley Ragalna.