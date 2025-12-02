Modica – Il Modica Calcio ha chiuso nel migliore dei modi il mese di Novembre collezionando solo vittorie in campionato e conquistando il passaggio del turno di Coppa con un pareggio in casa della Messana e una vittoria al Pietro Scollo.

Proprio dalla Coppa Italia inizia il mese di Dicembre, che vedrà i rossoblù impegnati in casa del Vittoria per la Semifinale di Andata, con il ritorno previsto a Modica il 17 Dicembre. Una sfida difficile, contro un’avversario che in queste settimane ha continuato a rinforzarsi con innesti giovani e di qualità. Il cambio di guida tecnica ha scosso l’ambiente ed una rosa già importante, che nelle ultime uscite ha saputo dimostrare il proprio valore.

Dal canto suo il Modica arriva in quel di Vittoria con l’entusiasmo del cammino realizzato fino ad oggi e con la voglia di dimostrare che niente viene per caso ma è frutto di duro lavoro e impegno sul campo, con un gruppo che si dimostra sempre più affiatato e affamato, pronto a sfruttare carattere, qualità tecniche ed esperienza. Raciti potrà contare sui suoi senatori e sulla forza del gruppo, dovendo fare a meno dei soli Maimone e Mallia.

Sulla gara proprio il mister ha dichiarato: “Domani ci aspetta una gara importante di Coppa Italia contro il Vittoria. Arriviamo da un periodo molto positivo ma sappiamo bene che questa sarà una partita completamente diversa.

La Coppa è una competizione che entrambe le squadre vogliono onorare, e il passaggio del turno è un obiettivo cercato e voluto da tutti. Il Vittoria, nonostante una classifica che oggi non li rispecchi pienamente, ha dimostrato di avere una rosa di qualità e l’ambizione per puntare a traguardi importanti, e per questo merita il massimo rispetto.

Da parte nostra non cambierà la mentalità , non sottovalutiamo mai nessun impegno e affrontiamo ogni gara con serietà, intensità e il giusto atteggiamento. Vogliamo fare bene anche in Coppa, continuando a portare in campo la determinazione che ci ha accompagnato finora. L’obiettivo è dare continuità al nostro percorso e provare a ottenere un altro risultato positivo.”

Ecco l’elenco dei convocati per la sfida di Mercoledì 3 Dicembre a Vittoria:

Portieri: Romano, Truppo, Calabrese

Difensori: Spadaro O., Brugaletta N., Mollica, Sclafani, Brugaletta S., Spadaro S., Sangare, Intzidis.

Centrocampisti: Valenca, Incatasciato, Asero, Alioto, Federico, Cappello.

Attaccanti: Savasta, Torres, Bonanno.