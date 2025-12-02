Scicli – Incidente stradale stamattina all’incrocio tra corso Garibaldi e via Roma a Scicli. Un uomo, un anziano di 78 anni sciclitano è stato investito da un suv guidato da una donna di Scicli. Sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118 per soccorrere il 78enne e trasportarlo al in ospedale. Sul luogo dell’incidente per i rilievi è intervenuta la polizia municipale di Scicli.

L’incrocio è rimasto bloccato per oltre mezz’ora, con code lunghissime in tutto il centro storico e automobilisti costretti a deviazioni forzate. Ancora da chiarire la dinamica esatta dell’incidente.