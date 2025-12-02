Il Dipartimento Regionale della Protezione Civile Siciliana ha emesso un bollettino di allerta gialla per la giornata di domani, mercoledì 3 dicembre, a causa di condizioni di maltempo che interesseranno l’isola.
L’allerta si estende in particolare dai settori sud-orientali fino allo Stretto.
Previsioni dettagliate per mercoledì
Le previsioni indicano condizioni instabili che varieranno a seconda delle zone:
|Area Interessata
|Fenomeni Previsti
|Quantitativi di Pioggia
|Settori Ionici dall’area di Ragusa a Messina
|Precipitazioni sparse anche sotto forma di rovescio o temporale.
|Cumulati da deboli a puntualmente moderati
|Resto della Sicilia
|Piogge da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale
|Cumulati deboli.
Si raccomanda alla popolazione di seguire gli aggiornamenti e di attenersi alle indicazioni delle autorità locali nelle zone interessate dall’allerta gialla.
