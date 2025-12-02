Vittoria – Il senatore Salvo Sallemi – vicecapogruppo di Fratelli d’Italia e componente della Commissione Antimafia – esprime il suo più vivo apprezzamento e il plauso più sentito alla Direzione Distrettuale Antimafia di Catania, alla Questura di Ragusa, alla Squadra Mobile di Ragusa, al Commissariato di P.S. di Vittoria e al SISCO di Catania per l’importante operazione che ha condotto all’arresto dei presunti responsabili del rapimento del giovane vittoriese Gaetano Nicosia.

“Questo brillante risultato, frutto di un’indagine complessa e delicata – dice Sallemi – rappresenta una vittoria dello Stato e della legalità e restituisce un profondo senso di giustizia alla famiglia del giovane e all’intera comunità vittoriese, fortemente scossa dal grave episodio. L’operazione dimostra, ancora una volta, la grandissima capacità operativa e l’altissimo livello di professionalità delle nostre Forze dell’Ordine e dell’apparato investigativo. La sinergia tra le diverse articolazioni, dai magistrati della DDA agli agenti di Polizia sul territorio, ha permesso di giungere in tempi rapidi a un esito di così grande rilievo”.

“La professionalità, il rigore e la determinazione messi in campo infondono in tutti i cittadini un rinnovato e tangibile senso di sicurezza, confermando che lo Stato c’è, agisce con efficacia.

Le ultime importantissime operazioni nel Ragusano che hanno portato all’arresto di pericolosi latitanti, a controlli capillari del territorio, alle verifiche sulle residenze rappresentano una strategia mirata per tutelare la sicurezza e la legalità”.