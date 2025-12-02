Il conto alla rovescia per la Rottamazione Quinquies è ufficialmente iniziato. Secondo quanto stabilito dalla Legge di Bilancio 2026, la possibilità per i contribuenti di presentare domanda di adesione alla nuova definizione agevolata sarà attiva già a partire da gennaio 2026.
La norma prevede infatti che l’Agenzia delle Entrate Riscossione(AdER) dovrà rendere disponibile il software per l’invio delle istanze entro 20 giorni dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio.
Poiché la pubblicazione del testo definitivo in Gazzetta Ufficiale è attesa entro la fine dell’anno, con validità dal 1 gennaio 2026, le prime domande potranno essere trasmesse già dalla seconda metà di gennaio prossimo.
Questa tempistica è fondamentale: l’invio della domanda di adesione garantisce l’ immediato blocco di azioni esecutive come pignoramenti e fermi amministrativi, offrendo un sollievo cruciale ai contribuenti con carichi pendenti.
