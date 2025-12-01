Palma di Montechiaro (Ag) – L’Associazione “La Via dell’Arte”, l’Istituzione Giuseppe Tomasi di Lampedusa e l’amministrazione comunale di Palma di Montechiaro, guidata dal sindaco Stefano Castellino, con il patrocinio della Confederazione mondiale degli Exallievi di Don Bosco, del club artisti Georgiani, dal 6 al 14 dicembre 2025 organizzano la Collettiva internazionale d’Arte denominata “La magia dei colori della Pace nei luoghi del Gattopardo”, che sarà inaugurata sabato 6 dicembre alle ore 17 presso il Palazzo Ducale del Gattopardo.

All’evento esporranno le loro opere circa 70 artisti provenienti dall’Ungheria, Germania, Russia, Francia, Malta, Slovacchia, Austria, Finlandia e sarà presenta una delegazione di ben 24 artisti della Georgia guidati dalla delegata de la Via dell’Arte Nina Darchia. Si tratta di un ritorno nella città del Gattopardo da parte degli organizzatori: “Ritorniamo con piacere – afferma Roberto Guccione, organizzatore e direttore artistico dell’evento- nei luoghi del Gattopardo perché crediamo che in questo particolare momento storico abbiamo bisogno di pace ed un modo certo per diffonderla e divulgarla è l’arte con la sua bellezza e le sue forme”.

“Siamo convinti che la sinergia con l’associazione La via dell’Arte porti lustro alla nostra città – ribadisce Letizia Pace, Presidente dell’Istituzione Tomasi di Lampedusa– ed insieme continueremo a dare una ulteriore pennellata di bellezza alla nostra città”.

“Come città accoglieremo ancora una volta i tanti artisti che con il maestro Guccione, instancabile organizzatore, ci delizieranno della bellezza delle loro opere – commenta il sindaco Stefano Castellino – e ci daranno l’opportunità di riflettere sulla pace e sull’espressività artistica che uscirà dalle opere esposte e che confermeranno la strada del Rinascimento che abbiamo intrapreso per la nostra cittadina”.

“Dal Gattopardo alla Valle dei templi il passo è breve – sottolinea Valerio Martorana, componente della Presidenza mondiale degli Exallievi di Don Bosco – e questo porterà ad offrire un cocktail esplosivo di bellezza e di cultura che catturerà, ancora una volta, l’attenzione dei visitatori. Come sottolinea il pittore francese Edgar Degas: <<l’arte non è ciò che vedi, ma ciò che fai vedere agli altri>>”.

Ecco l’elenco degli ospiti che hanno annunciato la loro presenza: Vincenzo Canzonieri, anatomo patologo Cro di Aviano ed associato Università di Trieste; Lucia Lombino, specialista in medicina del lavoro; Alessandra Falsone, avvocato; Maria Grazia Cianciulli, giornalista; Ketevan Trapaidze, poeta, scrittore, compositore e cantante georgiano; Domenico Scicolone, Presidente del consiglio comunale di Palma di Montechiaro; Letizia Pace, Presidente Istituzione Giuseppe Tomasi di Lampedusa; Marianna La Barbera, giornalista; Mariella D’Angelo, costumista; Alfredo Falletta, imprenditore; Nina Darchia, delegata “La Via dell’Arte” in Georgia; Angelica Ausilia Giadone, fotoreporter; Marco Guccione, musicista e Alessandro Cassibba, tenore.

La mostra rimarrà aperta fino al 14 dicembre 2025 e sarà possibile visitarla, ogni giorno, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 18 alle ore 19.

La manifestazione sarà presentata da Valerio Martorana, giornalista e componente della Presidenza mondiale degli Exallievi di Don Bosco e Maria Grazia Cianciulli, giornalista”.

Ci sarà la partecipazione straordinaria della ballerina georgiana Pikria Kuchukhidze e sarà presente la responsabile di Megi Art Georgia, Megi Gevenetadze.

Di seguito l’elenco degli artisti che esporranno le loro opere:

Giovanna Tarascio, Rosetta Giombarresi, Dino Puglisi, Lucilla Luciani, Franco Carletti, Maria Rita Fogliasso, Katalin N. Sebestyén, Adriana Stella, Titti Rapisarda, Veronica Verdirame, Michelina Milella, Mina Di Salvo, εδεν DSG, Loredana Pellegrino, Maria Luisa Romano, Giuseppe Spadola, Rita Guardavascio, Mario Vittoria, Anna Giulia Enrile, Carmelo Battaglia, Milena Emma Caracciolo, Maria Tempesta, Maria Felice Vadalà, Valentina Dezio, Valeria Fiaccabrino, Salvatore Gerbino, Luisa Barrano, Andrea Harangi, Verena Papin, Pippo Depetro, Rosanna Reategui, Carmelisa Paravizzini, Giovanna Cusumano, Florinda Giannone, Paola Maver, Dóbus György, Dóbus Dorka, Bruno Cutrale, Nelly Fonte, Loredana Aimi, Giuseppe Barba, Giannina Zuradelli, Nina Darchia, Dalila Minjoraia, Giorgi Mardaleishvili, Eka Kalatozi, Madona Akhalkaci, Tamar Kvizhinadze, Maia NaKhutsrishvili, Tamuna Kakabadze, Susan Avanesyan, Barbare Sadzaglishvili, Nino Veshaguri, Nutsa Purtseladze, Tea Sisvadze, Giorgi Giorgidze, Tea GOLOSHVILI, Mariam Kelbakiani, Salome Sikharulidze, Shorena Kochiashvili, Megi Gvenetadze, Rusudan Kobakhidze, Lika Mdinaradze, Giuli Margishvili, Maia Pkhovelishvili, Amiran Tsilosani, Elene Iliaevi, Soso ilariani, Barbara Abramishvili , Marita Gionti, Nino Kurtanidze, Tamar Toidze.