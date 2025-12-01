Ragusa – Oggi, lunedì 1° dicembre, l’on. Davide Faraone, coordinatore regionale di Italia Viva, è in visita nella provincia di Ragusa accompagnato dalla coordinatrice provinciale Marianna Buscema. Come comunicato nei giorni scorsi, alle ore 16,30, l’on. Faraone incontrerà la stampa presso la sede dell’Anpi di via Ecce Homo 178.
All’incontro parteciperanno, tra gli altri, il prof. Fabrizio Micari del direttivo regionale di Italia Viva, la stessa Marianna Buscema, il vicesegretario regionale del Partito Socialista Carmelo Diquattro e il consigliere nazionale Psi Armando Fiorilla. Durante la conferenza stampa si discuterà del progetto politico della nuova casa riformista, già affermatosi nelle recenti elezioni in Toscana e Calabria, e destinato a diventare un punto di riferimento per i riformisti di sinistra.
Lascia un commento