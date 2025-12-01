Ragusa – Il Punto di Primo Intervento pediatrico di Ragusa continua a rappresentare un riferimento fondamentale per le famiglie nei giorni festivi e prefestivi. Il servizio, attivo dalle 8 alle 20, è allocato presso l’ambulatorio di Neonatologia al piano terra dell’ospedale “Giovanni Paolo II”. Coordinato dalla dottoressa Giuseppina Agosta, pediatra di libera scelta, il Punto di Primo Intervento è dedicato ai bambini con sintomi non gravi che necessitano comunque di una valutazione tempestiva da parte di un medico.

La presenza del presidio consente di offrire un’assistenza rapida e appropriata, evitando accessi impropri al Pronto Soccorso e garantendo alle famiglie un supporto qualificato anche nei giorni in cui gli ambulatori dei pediatri di base sono chiusi.

Un servizio che si conferma utile e vicino al territorio, con un’attenzione particolare alla continuità delle cure in età pediatrica. In questo video (clicca qui VIDEO) vi spieghiamo a cosa serve e come raggiungerlo.