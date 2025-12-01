Ragusa – L’Ufficio Anagrafe del Comune di Ragusa comunica ai cittadini che, al fine di ottimizzare il servizio e ridurre al minimo i tempi di attesa, la procedura per la prenotazione degli appuntamenti relativi al rilascio o rinnovo della Carta d’Identità Elettronica (CIE) è stata interamente digitalizzata. Gli appuntamenti dovranno essere fissati esclusivamente online attraverso il sito istituzionale del Comune di Ragusa.
I cittadini interessati sono invitati a seguire la seguente procedura, semplice e intuitiva:
- collegarsi al sito istituzionale del Comune di Ragusa al seguente indirizzo: https://www.comune.ragusa.it/it
- scorrere la pagina iniziale (Home Page) fino in fondo e individuare la sezione “Contatta il Comune”
- cliccare sull’opzione “Prenota un appuntamento”
- nella schermata successiva, selezionare l’opzione “Servizio Elettorale, Anagrafe e Stato Civile (Servizio 6)” e premere sul riquadro blu “Avanti”
- seguire le istruzioni per scegliere giorno e ora disponibili e completare la prenotazione
Si ricorda che non saranno accettate prenotazioni telefoniche o richieste dirette non precedute dalla procedura online. Il nuovo sistema garantirà una gestione più efficiente del flusso di utenti e un servizio più rapido per tutti i cittadini.
