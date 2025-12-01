Scicli – Ancora una rissa con tanto di coltellate tra immigrati a Scicli. E’ avvenuta l’altra notte in pieno centro storico a Scicli creando paura tra i residenti. Secondo le prime informazioni il bilancio è di 2 feriti, di cui uno più grave. La rissa è avvenuta in via De Amicis, vicino alla via Francesco Mormino Penna.

Pare che la lite sia scoppiata per futili motivi e che gli immigrati fossero ubriachi. Sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118 che ha trasportato gli immigrati al Pronto Soccorso dell’ospedale Maggiore Nino Baglieri di Modica. Sul luogo della rissa sono intervenuti anche i carabinieri per l’identificazione delle persone coinvolte.