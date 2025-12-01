Ragusa – L’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Ragusa ha promosso per oggi, lunedì 1° dicembre, un appuntamento sul tema “Prevenire le infiltrazioni mafiose. Rating di legalità e decreto legislativo 231”. I lavori si terranno nella sala conferenze Giovanni Di Blasi della sede di via Martoglio a partire dalle 16,30 e andranno avanti sino alle 19. A portare i saluti il presidente dell’Ordine, Maurizio Attinelli, il presidente del Tribunale di Ragusa, Francesco Paolo Pitarresi, il prefetto di Ragusa, Giuseppe Ranieri, il comandante provinciale della Guardia di Finanza, il colonnello Walter Mela, e il comandante provinciale dell’Arma dei carabinieri, il colonnello Carmine Rosciano.

E’ previsto l’intervento del senatore Salvo Sallemi, componente della commissione nazionale Antimafia. Relatore sarà Michelangelo Calì, dottore commercialista e revisore legale in Palermo. Gli interventi saranno moderati dallo scrittore e giornalista Giuseppe Bascietto. “Un appuntamento di grande valenza – sottolinea il presidente dell’Ordine, Maurizio Attinelli – che affronta temi spinosi di strettissima attualità. Una occasione per i nostri associati di approfondire una serie di questioni che meritano di essere posti sotto i riflettori con dovizia di particolari. E considerato il parterre che ospiteremo non ci sono dubbi sul fatto che arriveranno le risposte attese”.