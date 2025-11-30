Ragusa – La SuperConveniente Virtus Ragusa cancella l’amarezza per la sconfitta di domenica scorsa a Reggio e, nel derby valido per la decima giornata del campionato di Serie B Interregionale, viene a capo di una partita tosta, battendo per 90-88 gli Svincolati Milazzo. Ragusa scappa nel primo quarto (chiuso con 35 punti a referto), sbanda e deve vincerla almeno tre volte. Prestazione sontuosa di Fabi (con 24 punti e appena due errori al tiro), grosso contributo anche da parte di Brown e Tumino, con il rimbalzo più importante della serata. La squadra di Di Gregorio può festeggiare un’altra domenica da sola in testa alla classifica.

La Virtus risolve, in apparenza, i problemi delle ultime due gare, e parte a razzo con tre triple nei primi cento secondi di partita: due portano la firma di Fabi, l’altra di Adeola. Poi spinge fino al 16-5 con un canestro a tutto del nigeriano, che si guadagna e realizza anche un libero supplementare. Viene fuori una gara ad alta intensità e ad altissimo punteggio (21-7 al 4′), in cui Milazzo inizialmente rischia di soccombere. Ma poi si adegua e con pazienza, sfruttando qualche amnesia della difesa della SuperConveniente, si riavvicina. Il parziale di 0-9 è merito, soprattutto, di Lalic e Costa. Ma Ragusa è prolifica al tiro (chiuderà il primo quarto con 6/6 nelle triple). Il ritorno di Ianelli (a lungo assente per infortunio) coincide con un canestrone di Lanzi, Brown ci mette del suo e al termine dei primi 10′ la Virtus conduce 35-24 con Adeola già in doppia cifra. La Virtus sembra in controllo, Milazzo prova a rimanere agganciata con l’esperienza di Bolletta (41-31 al 13′), poi Lalic segna col fallo di Cardinali (41-34). Sono i due canestri che danno vita alla remuntada ospite, tradotta in uno 0-10 di parziale – complice una tripla di Maiorana – che riapre completamente la contesa. Lo shock è interrotto dalla quarta bomba di Fabi, infallibile da oltre l’arco. La SuperConveniente fatica molto più rispetto all’inizio, ma colleziona viaggi in lunetta (12/14 all’intervallo) e, seppur con qualche incertezza, resiste al ritorno della formazione ospite: 49-43 al 20′.

Al rientro dagli spogliatoi Tomas Rimsa scalda la mano dall’arco: due triple concesse al lungo di Milazzo, la seconda favorita dal rimbalzo offensivo di Maiorana, riportano la gara in perfetto equilibrio: 49-49. La Virtus, che ha avuto fino a 14 punti di vantaggio, deve ricominciare da zero. Lo fa affidandosi alle sue punte di diamante, specie Brown che si conquista punti e viaggi in lunetta. A spezzare l’equilibrio è nuovamente Fabi, con la tripla siderale (63-51). Lalic, però, non vuole saperne di mollare e ispira il nuovo parzialone ospite: sette punti del 10-0 mamertino portano il timbro serbo (63-61 al 26′). Con Brown e il solito Fabi la Virtus prova ad assestare un’altra spallata, ma la partita è tutta da giocare: 70-64 al 30′. Malual segna il primo canestro del quarto decisivo lo fa da oltre i 6,75 metri: 70-67 al 31′. Fabi è una sentenza: con la sesta tripla a segno riporta la Virtus sul +6. S’iscrive alla partita anche Ianelli, che stoppa Malual e chiude la transizione dall’altro lato con l’appoggio. L’azione da tre punti di Lanzi, su assist prelibato di Fabi, permette alla SuperConveniente di entrare negli ultimi 5′ con 7 punti di margine (78-71). Gli Svincolati resistono come possono, si aggrappano alla partita con tonnellate di energia, ma è ancora Fabi – con la sua lucidità proverbiale – a fare la voce grossa quando conta: altra azione da tre punti (talvolta il fallo in aggiunta a un’esecuzione da pivot) e Virtus sull’83-77. Lalic restituisce il favore, il finale è una lotteria. Peterson dalla lunetta rimette due possessi fra le squadre (87-82), a Lalic esce in modo rocambolesco la tripla del -2, Ragusa non ne approfitta e il serbo punisce ancora da lontano. Nell’ultimo attacco ragusano, concluso con un errore di Brown, Tumino fa la cosa più importante della serata, conquistando il rimbalzo d’attacco e consegnando all’americano i liberi della staffa. L’ultima tripla di Bolletta, a tempo praticamente scaduto, serve solo per le statistiche: finisce 90-88.

IL TABELLINO

Virtus SuperConveniente Ragusa-Svincolati Milazzo 90-88

Virtus SuperConveniente Ragusa: Cantone ne, Brown 25, Cardinali 2, Piscetta 2, Fabi 24, Tumino 2, Adeola 13, Peterson 14, Lanzi 6, Mancuso ne, Barracca ne, Iannelli 2. All.: Di Gregorio

Svincolati Milazzo: Maiorana 7, Malual 7, Costa 13, Spada 2, Doria ne, Lalic 33, Bolletta 10, Rimsa 11, Marangon 5, La Bua. All.: Priulla

Arbitri: Cappello e Fiannaca di Porto Empedocle

Parziali: 35-24; 49-43; 70-64.

Note. Usciti per cinque falli: Malual (M)