Il conto alla rovescia è iniziato per le lavoratrici madri che intendono beneficiare del nuovo Bonus Mamme 2025. L’INPS ha fissato al 9 dicembre 2025 la scadenza per l’invio delle richieste relative al contributo, che può arrivare fino a un massimo di 480 euro l’anno.

A differenza della versione precedente l’esonero contributivo che resta attivo solo per le dipendenti a tempo indeterminato con almeno 3 figli, il nuovo bonus consiste in un contributo direttamente erogato dall’INPS, senza passare per il datore di lavoro.

Requisiti e condizioni per accedere

Per accedere al beneficio non è richiesto il calcolo dell’ISEE, ma è necessario rispettare specifiche condizioni relative al reddito e alla composizione del nucleo familiare, come stabilito dal Decreto Omnibus 2025:

Limite di Reddito : il reddito da lavoro della madre non deve superare i 40.000 euro .

: il reddito da lavoro della madre non deve superare i . Lavoratrici Ammesse : Dipendenti tempo determinato o indeterminato, autonome e libere professioniste.

: Dipendenti tempo determinato o indeterminato, autonome e libere professioniste. Numero dei Figli : Con 2 figli : Il più giovane deve avere un’età inferiore ai 10 anni under 10 al 31 dicembre 2025. Con almeno 3 figli solo tempo determinato, autonome, professioniste: il più giovane deve avere un’età inferiore ai 18 anni under 18 al 31 dicembre 2025.

:

Il requisito relativo al numero dei figli deve sussistere già al 1 gennaio 2025 o perfezionarsi entro il 31 dicembre 2025.

Importo e periodi riconosciuti

Il contributo è pari a 40 euro per ogni mese di attività lavorativa nel 2025, fino a un massimo di 12 mensilità 480 euro.

Periodi rilevanti: il bonus spetta per i soli mesi in cui è attivo un rapporto di lavoro. Sono considerati utili ai fini del bonus anche i periodi di congedo di maternità e di congedo parentale fruiti durante il periodo di vigenza del contratto. Sono invece esclusi i mesi in cui il rapporto di lavoro è sospeso per altre ragioni.

Come inviare la domanda online

La domanda deve essere inviata telematicamente e direttamente all’INPS.