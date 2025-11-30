Belmonte Mezzagno – La comunità di Belmonte Mezzagno, in provincia di Palermo, è in lutto per la tragica e prematura scomparsa di Cristian Matteo D’Agostino. Il giovane di 24 anni, noto anche come promettente campione di arti marziali, è rimasto vittima di un fatale incidente stradale avvenuto ieri nel comune palermitano.

Secondo le prime ricostruzioni, D’Agostino era alla guida della sua auto quando, per cause ancora da accertare, ha improvvisamente perso il controllo del veicolo. La corsa è terminata con un violento impatto contro un palo a Belmonte Mezzagno.

L’ incidente è risultato purtroppo fatale: Cristian Matteo D’Agostino è morto sul colpo.

La sua scomparsa ha lasciato un vuoto profondo non solo tra i familiari e gli amici, ma anche nell’ambiente sportivo in cui era molto stimato.