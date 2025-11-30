L’INPS Istituto Nazionale Previdenza Sociale ha fornito ulteriori dettagli operativi sul Bonus Mamme 2025 attraverso la circolare n.139 2025, confermando che il contributo mensile di 40 euro è destinato alle madri lavoratrici con almeno due figli.
La misura, introdotta in via temporanea in sostituzione dell’esonero contributivo, prevede requisiti specifici per le diverse categorie di lavoratrici:
- Casse professionali: per le madri iscritte a una cassa professionale, è sufficiente l’iscrizione all’ente per aver diritto al beneficio.
- Gestione Separata INPS: le lavoratrici iscritte alla Gestione Separata hanno diritto al bonus esclusivamente per i mesi di effettiva attività lavorativa, indipendentemente dalla durata dell’iscrizione all’INPS.
Le scadenze per presentare la richiesta
Il periodo per presentare la domanda è limitato:
- Scadenza ordinaria: le lavoratrici che possiedono i requisiti hanno tempo fino al 9 dicembre per inviare la richiesta all’INPS.
- Nuove maturationi: chi maturerà i requisiti tra il 9 e il 31 dicembre potrà eccezionalmente presentare la domanda entro il 31 gennaio 2026.
