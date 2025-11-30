Ragusa – Archiviare la sconfitta di Reggio e difendere il primo posto solitario. La SuperConveniente Virtus Ragusa, oggi, domenica 30 novembre, contro Milazzo, deve subito voltare pagina, cercando di reagire al -31 infausto di sei giorni fa. La squadra di Di Gregorio è ancora in testa girone F della Conference Sud, con 7 vittorie e 2 k.o., nel campionato di Serie B Interregionale. Ma è innegabile che la brutta partita del PalaCalafiore abbia lasciato un pizzico di amarezza per l’approccio e l’incapacità di imbastire una reazione. “Non siamo stati all’altezza in tutti gli aspetti – ha ricordato a caldo coach Di Gregorio -: dall’uno contro uno difensivo al controllo dei rimbalzi. Sono cose che non devono far parte di una partita seria”.

Anche in un paio di vittorie, con Barcellona e Castellaneta, entrambe in casa, la squadra aveva palesato qualche difficoltà a carburare e specie nel secondo episodio, contro i pugliesi, ha dovuto riemergere da un distacco sopra la doppia cifra: “Non è il primo approccio sbagliato che abbiamo avuto – ha ricordato Di Gregorio -. Con una squadra di media classifica magari si riesce a recuperare, ma contro la Viola, che è una squadra di tutto rispetto, è risultato fatale”.

Gli Svincolati Milazzo sono un ottimo banco di prova. Fin qui hanno un record di 5 successi e 3 sconfitte, ma nelle ultime cinque hanno sempre vinto, ottenendo scalpi prestigiosi (la Viola in trasferta, Barcellona e Corato in casa).

Il pivot lituano Tomas Rimsa viaggia a 14,5 punti di media e 9 rimbalzi (per 20 di valutazione). Il serbo Lalic tira con il 57% da due punti e si ferma a quasi 14 a sera. Costa, Bolletta e Marangon danno imprevedibilità all’attacco, coach Priulla è un tecnico preparato ed esperto. La squadra sarà seguita in trasferta da un buon numero di tifosi.

Il match si disputerà domenica alle 18 al PalaPadua