Si è tenuto oggi a Palermo, presso la sede dell’Assessorato regionale alle Infrastrutture, un incontro istituzionale per discutere della situazione dell’autoporto di Vittoria, infrastruttura strategica per il tessuto economico e produttivo del territorio. All’incontro con l’assessore regionale Alessandro Aricò, promosso dal Senatore Salvo Sallemi, ha preso parte il Sindaco di Vittoria Francesco Aiello. Al centro del confronto, proficuo e operativo, l’analisi delle criticità emerse e la definizione dei prossimi passaggi tecnici per trovare una soluzione condivisa.

“Ringrazio l’Assessore Alessandro Aricò per la grande disponibilità e l’attenzione riservata a una questione di primaria importanza per la nostra area – dichiara il Senatore Salvo Sallemi –. L’autoporto di Vittoria rappresenta un hub cruciale per la logistica e la mobilità, e il nostro impegno è massimo per superare le difficoltà”.

“L’incontro ha gettato le basi per un percorso condiviso tra i diversi livelli di governo. Come sempre, la sinergia tra le istituzioni è la chiave per ottenere risultati concreti – prosegue Sallemi –. Insieme al Sindaco Aiello e con il supporto della Regione, abbiamo avviato un percorso che vedrà nei prossimi giorni un aggiornamento tecnico tra gli uffici comunali e regionali. L’obiettivo è trovare al più presto una quadra sulle questioni aperte. Il nostro lavoro, giorno dopo giorno, è e rimarrà sempre al servizio del territorio e dei suoi cittadini”.