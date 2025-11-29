Marsala – Si terranno oggi, sabato 29 novembre 2025, alle ore 11 in Chiesa Madre, nella centralissima Piazza della Repubblica, a Marsala, i funerali di Paola Danila Tranchida, la giovane avvocata scomparsa sabato scorso, in circostanze che hanno portato la Procura di Marsala a chiedere l’esame autoptico, eseguito al cimitero di Marsala.

L’ esame autoptico sul corpo della trentottenne, richiesto dalla Procura per stabilire con esattezza le cause e le modalità del decesso, è stato eseguito in giornata dai consulenti medico-legali. L’ accertamento si è svolto, secondo una prassi locale, all’interno del cimitero cittadino e non presso l’ospedale.

L’ autopsia è indispensabile per chiarire la sequenza degli eventi e scartare ogni ipotesi alternativa. Secondo indiscrezioni trapelate dall’entourage familiare, la donna sarebbe rimasta fulminata mentre faceva la doccia a causa di una dispersione elettrica legata allo scaldabagno.

Tale ipotesi necessita ora di verifiche tecniche approfondite per ricostruire con precisione l’accaduto.

Tanti i messaggi di cordoglio postati sui social per la morte di Paola Danila Tranchida e per la famiglia. La giovane professionista apparteneva a una delle famiglie più note della città: era figlia del celebre penalista Diego Tranchida e della professoressa Antonella Genna, ex assessore comunale. Oggi l’ultimo saluto.